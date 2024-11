Transporte en L.A. será gratis este 24 y 31 de diciembre

[post_content_prefix] La Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles (LACMTA por sus siglas en inglés, o Metro) ofrecerá transporte gratuito en sus trenes y autobuses el 24 y 31 de diciembre. De acuerdo con CBSLA, el servicio gratuito será desde las 9 de la noche del 24 de diciembre hasta las 2 a.m. del 25, mismo horario que tendrá en las últimas horas del 31 de diciembre. LEE: Biden dice que vacunados podrán celebrar Navidad de manera segura Durante estos periodos, todas las puertas de las estaciones de tren estarán sin candado y las máquinas de pasajes no sustraerán fondos de las tarjetas TAP. Sin embargo, destacó Metro, no habrá servicios extra de tren en Nochevieja (31 de diciembre). Los trenes saldrán cada 20 minutos entre las 8 p.m. y la medianoche, reiterando que no habrá trenes después de las 12 a.m. LEE: Fiscal pide reconsiderar sentencia de 110 años para Rogel Aguilera Tanto en Navidad como Año Nuevo (25 de diciembre y 1 de enero), los servicios de tren y autobús tendrán un horario de día festivo, es decir, aquellos transportes que no operan los domingos tampoco lo harán estos días. Metro destacó que habrá mayor capacidad en la Línea L para quienes se dirijan a los tradicionales Rose Parade o Rose Bowl. LEE: Muere hombre por un enorme árbol que aplastó su casa en Los Ángeles La agencia dejó de cobrar tarifas de autobús durante la pandemia, pero reanudará esta práctica a partir del 10 de enero de 2022. Sin embargo, en septiembre pasado la Junta Directiva dio su aprobación final para un programa que permite a estudiantes desde preescolar hasta el 12vo grado, así como a los de colegios comunitarios, usar los servicios de Metro sin pagar tarifas.