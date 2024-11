CBP anuncia artículos del Día de Muertos que están prohibidos cruzar a EE.UU.

[post_content_prefix]Mientras la comunidad entre México y Estados Unidos se prepara para la celebración del Día de los Muertos, los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza anuncian los artículos agrícolas utilizados en las decoraciones que tienen prohibido ingresar a los Estados Unidos. Muchas familias de la comunidad fronteriza celebran el Día de los Muertos construyendo altares para conmemorar la vida de sus seres queridos o personas famosas que han fallecido, pero algunos de los artículos portan plagas y enfermedades dañinas que, si se introducen, pueden ser devastadoras para la industria agrícola de Estados Unidos. "Queremos recordarles a los viajeros que no traigan jazmín naranja u otras carnes y frutas prohibidas de México a los Estados Unidos", dijo Pete Flores, director de operaciones de campo de CBP para la oficina de campo de San Diego. "Todos tenemos la responsabilidad personal de mantener nuestro país libre de plagas y enfermedades dañinas". Se permite la flor de cempasúchil si se encuentran libres de plagas y enfermedades, después de una inspección por parte de un especialista en agricultura de CBP. La vegetación ornamental como la murraya (comúnmente llamada "jazmín naranja") también se usa para decorar los altares; la cual está prohibida. El jazmín naranja es una planta hospedante del psílido asiático de los cítricos, un vector que transmite las bacterias que causan el huanglongbing. Según el Departamento de Agricultura de EE. UU., el huanglongbing es una de las enfermedades de los cítricos más graves del mundo. No existe una cura conocida para esta enfermedad de las plantas, que mata los árboles de cítricos y reduce en gran medida la producción de cítricos, de acuerdo a un comunicado de CBP. ¿Qué otros artículos agrícolas están prohibidos? La carne de cerdo Naranjas Mandarinas Limas dulces Mangos Granadas Las naranjas, los mangos y las granadas son productos que hospedan las moscas de la fruta exóticas. Las moscas de la fruta exóticas se encuentran entre las plagas más destructivas y temidas de frutas y verduras en todo el mundo. El no declarar los artículos agrícolas prohibidos también puede resultar en multas de hasta $1,000.