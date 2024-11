Informe de hombre armado desató el caos en el aeropuerto de Los Ángeles

[post_content_prefix] El informe de un hombre posiblemente armado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles desató el caos, provocando la evacuación de cientos de pasajeros y la suspensión de las actividades por casi una hora. El incidente se registró la tarde de este jueves, cuando alrededor de las 7:30 p.m., hora local, iniciaron los reportes de una "persona con un arma de fuego" en una de las terminales, de acuerdo con Los Angeles Times. Al menos 300 personas que se encontraban dentro del aeropuerto fueron evacuadas a la pista. LEE: Hombre saltó de un avión en movimiento en el aeropuerto de Los Ángeles Dos hombres fueron detenidos por agentes de la División de Policía del Aeropuerto de Los Ángeles. Uno de ellos fue liberado más tarde este mismo jueves y otro permaneció bajo custodia para una evaluación de salud mental. La teniente Karla Rodríguez, portavoz de la policía del aeropuerto, informó que el incidente pareció iniciar con un altercado entre los dos hombres, cuando uno de ellos aparentemente se sintió amenazado creyendo que el otro tenía un arma, de acuerdo con NBC 4. Sin embargo, no hubo disparos y no se recuperó ningún arma. LEE: ¿Qué tiene que ver el puerto de Los Ángeles con los altos precios de la comida? Aunque, al menos dos personas resultaron heridas durante la evacuación en medio del pánico, ambas fueron atendidas en el lugar por paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles y solo una requirió traslado a un hospital por "heridas moderadas". Statement about tonight's security incident inside Terminal 1. If you are flying tonight check your flight status. pic.twitter.com/AMDTqy6CSK — LAX Airport (@flyLAXairport) October 29, 2021 "De repente, la gente empezó a dar vueltas en la esquina, simplemente corriendo con miedo y terror en sus ojos, y yo estaba como, ‘¿qué está pasando, qué está pasando?’ Y dijeron, ‘hay un tirador activo’", dijo el pasajero Chantel Mohn a NBC 4. Desde el reporte de un posible tirador, todos los aviones permanecieron en tierra por orden de la Administración Federal de Aviación. Alrededor de 50 minutos después, a las 8:20 p.m., los vuelos comenzaron a reanudarse en el lado sur del aeropuerto. LEE: Denver tiene el tercer aeropuerto más transitado del mundo "Nosotros nos tomamos la seguridad muy en serio", agregó Rodríguez sobre el operativo. Poco después de las 9 p.m., todos los vuelos fueron reanudados, según informó el aeropuerto en Twitter. Sin embargo, los retrasos persistieron en la Terminal 1 durante la noche, de acuerdo con los reportes. All runways are open and traffic is moving normally. Check your flight information in case of changes tonight. — LAX Airport (@flyLAXairport) October 29, 2021 Por medio de Twitter han circulado algunas imágenes que muestran los momentos de caos que se vivieron en el aeropuerto: https://twitter.com/ks572/status/1453914385252904963 #AHORA | Se registra incidente de seguridad en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, California, provocando evacuaciones y la suspensión de vuelos. Ya se han abierto el lado sur del aeródromo a los vuelos. Según las autoridades, una persona está detenida. Vídeo: CBSLA #LAX pic.twitter.com/z0xjQX0ueQ — Edna Jaramillo G. (@EdnaJaramillotv) October 29, 2021 Hundreds of passengers at Los Angeles International Airport (LAX) were forced onto the tarmac and out of terminals after an active shooter scare. The FAA has grounded all flights while police investigate. A suspect is in custody, according to @flyLAXairport. 📸: @FOXLA pic.twitter.com/4GQuQDmaw3 — Malik Earnest (@MalikEarnest) October 29, 2021