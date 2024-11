Mujer de 20 años desaparece en San Diego bajo misteriosas circunstancias

[post_content_prefix]Los padres de una mujer de 20 años desaparecida bajo circunstancias misteriosas hace más de tres semanas, viajan desde Indiana a San Diego para buscar pistas. Lateche Norris viajó de Indiana a San Diego para estar con su novio, según su familia. Poco después de llegar a San Diego, llamó a su madre angustiada desde el teléfono de un extraño el 5 de noviembre. Norris le dijo a su madre, Cheryl Walker, que tuvo una discusión con su novio la noche anterior, pero no dijo por qué no tenía acceso a su propio teléfono. Norris dijo que le devolvería la llamada a su madre, pero nunca lo hizo. Ante las extrañas circunstancias, la mamá de la joven alertó al Departamento de Policía de San Diego el 10 de noviembre, por lo que la policía abrió un caso como persona desaparecida. Aunque la policía dijo que no considera que Norris esté "en riesgo", su familia y amigos están en total desacuerdo. Cortesía de Cheryl Walker Norris fue vista por última vez el 4 de noviembre en una tienda 7-Eleven ubicada en el 222 Park Blvd., en el centro de San Diego. Walker ha estado buscando a su hija día y noche en San Diego y ha colocado carteles de Norris, incluyendo varios pueblos costeros de California, incluyendo Santa Cruz, porque a Norris le encanta la playa. Norris y su novio, Joseph "Joey" Smith, vivieron juntos en Santa Cruz durante el verano. La familia y los amigos de Norris dijeron que intentaron comunicarse con Smith, pero no han tenido respuesta y sus redes sociales han estado inactivas desde el 5 de noviembre. Los padres de la mujer desaparecida tienen la esperanza de que la encuentren a salvo. Pero a medida que pasa el tiempo, sus esperanzas se desvanecen. En su última llamada telefónica a principios de este mes, Norris le dijo a su madre que estaba tratando de contactar a su novio, y terminaron su conversación telefónica para que Norris pudiera llamar a Smith. Lateche Norris tiene ojos marrones, cabello castaño oscuro o negro, mide 5’7 ", pesa 180 libras y tiene letras tatuadas en los dedos. Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Norris puede enviar un correo electrónico a Findlateche@gmail.com o llamar al Departamento de Policía de San Diego al 619-531-2446 el número de caso es #21-501043.