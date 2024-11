Exrabino de Poway es sentenciado por múltiples fraudes

[post_content_prefix]Yisroel Goldstein, el exrabino del Jabad de Poway, fue sentenciado a 14 meses bajo custodia por involucrarse en una serie de esquemas fraudulentos, siendo el más notable un fraude fiscal en el que las donaciones recibidas por la sinagoga, eran devueltas a sus donantes. A Goldstein también le fue ordenado pagar casi tres millones de dólares en restitución a sus víctimas, que incluyó pagos al IRS y a compañías que igualaban la donación realizada por sus empleados al Jabad. "Estoy hoy aquí, con la cabeza agachada por la vergüenza, arrepentimiento y decepción por los crímenes que he cometido contra Dios y contra la humanidad", dijo Goldstein al hablarle a la corte este martes. En lo que los fiscales clasificaron como un esquema "90/10", Goldstein aceptaba donaciones, luego regresaba el 90% de los fondos a los donadores, mientras se quedaba con el resto para el, los donantes luego alegaban en sus formularios de impuestos, que el 100% del importe había sido donado al Jabad, con recibos de donación falsos emitidos por Goldstein. Adicionalmente al dinero que Goldstein les devolvió, los otros acusados se quedaron con el dinero que sus empleadores donaron como parte del programa de donaciones corporativas, que igualaban lo donado por sus empleados. LEE:Rabino herido en tiroteo se declara culpable de estafa millonaria En un esquema diferente, Goldstein obtuvo casi un millón de dólares fraudulentamente con la ayuda de documentos falsos que le hizo llegar el exagente de bienes raíces, Alexander Avergoon, quien fue sentenciado el lunes a más de cinco años en prisión por defraudar a sus inversionistas. Goldstein se declaró culpable de las acusaciones de fraude en 2020, tras lo cual fue destituido del Jabad. El rabino ganó notoriedad cuando fue herido en el mortal tiroteo del Jabad de Poway en 2019, al ser una figura pública que hablaba en contra del antisemitismo. A pesar de las recomendaciones hechas por la fiscalía y los abogados de Goldstein, la Juez de Distrito Cynthia Bashant dijo que el acusado debería permanecer bajo custodia, ya que muchos de los otros acusados creyeron que estaban beneficiando al Jabad, cuando en realidad solo querían beneficiarse ellos mismos, lo hicieron por su propio beneficio personal y avaricia, afirmando que eso no puede ser ignorado. "No creo que un arresto domiciliario refleje adecuadamente lo hecho por el individuo, es importante mandar un mensaje a la comunidad y mandarle un mensaje a usted", añadió Bashant. LEE:Segunda cadena perpetua para el tirador del mortal ataque en sinagoga de Poway Las autoridades pautaron el 23 de febrero como la fecha para que Goldstein se entregue y comience su sentencia, sus abogados pidieron a Bashant que recomiende que cumpla su sentencia en la cárcel de Otisville en Nueva York, ya que creen que sería el mejor lugar para un judío practicante. Cuando fueron anunciados los cargos que enfrentaba Goldstein, la fiscalía le reconoció su liderazgo luego del tiroteo de 2019, añadiendo que buscarían que le fuera otorgada la libertad condicional por su cooperación con las autoridades, lo que logró que otros acusados se declararan culpables.