Empleados de la ciudad de San Diego en riesgo de ser despedidos por no vacunarse

[post_content_prefix]Cientos de trabajadores de la ciudad han recibido cartas avisando de su potencial despido por parte de las autoridades de San Diego, esto debido a que no han cumplido con el mandato de vacunación impuesto a los empleados gubernamentales. La ciudad reportó esta semana que el 85% de su fuerza laboral está totalmente vacunado y en cumplimiento con el mandato. Los trabajadores tenían hasta este lunes para aplicarse la vacuna o buscar alguna de las otras opciones disponibles, como obtener una excepción médica o religiosa. Mas de 1,000 empleados ya tomaron esta vía y se tomaron una licencia sin paga, se retiraron o incluso renunciaron a sus puestos, de acuerdo con una vocera de la ciudad. Hasta el pasado 29 de diciembre más de 1,300 trabajadores, incluidos 510 oficiales de policía juramentados, no estaban totalmente vacunados. Mientras que 373 empleados no dieron una respuesta a la ciudad, de acuerdo con datos de las propias autoridades. LEE:Casos de Covid-19 causan problemas de personal en Departamento de Bomberos de San Diego Esto resulta en un potencial desafío para la ciudad y sus operaciones cotidianas, las cuales ya están frágiles en medio del incremento de casos de Covid-19 provocado por la variante ómicron, de acuerdo con el alcalde de San Diego, Todd Gloria. "El impacto del Covid-19 en la operación de la ciudad es visible, ahora mismo hay más de 100 bomberos y 100 policías fuera de servicio a causa del virus", añadió. El alcalde dijo que los empleados vacunados si contraen el virus, pero se recuperan rápidamente, mientras que los no vacunados tienen periodos más prolongados de rcuperación y un riesgo de terminar en el hospital, un lugar que también esta lidiando con una baja de personal. "Creo que los impactos en la operación a causa del mandato serán menores que los que estamos teniendo actualmente a causa del Covid-19", afirmó Gloria. LEE:Aprueban mandato de vacuna COVID-19 para los trabajadores de San Diego Los empleados que recibieron esta carta avisando su potencial despido tienen un par de opciones a su disposición, de acuerdo con una vocera de la ciudad. Les fue brindada la oportunidad de atender a una audiencia con debido proceso y sus derechos legales a ser representado, además también pueden evitar ser despedidos si deciden cambiar de opinión y aplicarse la vacuna. Aunque es importante mencionar que algunos empleados ya tomaron la decisión de abandonar su trabajo, de acuerdo con Jack Schaeffer, presidente la Asociación de Oficiales de Policía de San Diego. "Alrededor de 50 ya se han ido. Han decidido que están hartos de esto, muchos de ellos se han ido a vivir a otro estado o se han ido a otros puestos de trabajo", añadió Schaeffer. Los cientos de policías que aún faltan por vacunarse, están buscando la manera de poder solucionarlo, mencionó Schaeffer. El Departamento de Policía de San Diego busca reclutar a más mujeres El alcalde dijo que el departamento de recursos humanos se estará reuniendo con todos aquellos que buscan una excepción al mandato. "Un entendimiento razonable es precisamente lo que buscamos con estas conversaciones individuales, para poder entender que hacen en nombre de la ciudad y como pueden ser reubicados si no pueden ser vacunados o no quieren ser vacunados, teniendo en cuenta si esto impacta en el público que atienden o con los colegas con los que interactuan", finalizó Gloria. Si los trabajadores no responden a su carta de aviso de potencial despido, serán despedidos en cuestión de días, de acuerdo con las autoridades. La mayoría ya está programado para reunirse con oficiales del departamento de recursos humanos para discutir sus inconvenientes con la vacuna para el Covid-19. A finales del mes de enero se podrá saber el número total de empleados que dejaron su trabajo por el incumplimiento del mandato de vacunación.