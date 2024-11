Encuentran cuerpo sobre la I-5 cerca de La Jolla

[post_content_prefix]Este jueves por la mañana un cuerpo fue encontrado tirado sobre la carretera cerca de La Jolla, de acuerdo con las declaraciones de la Patrulla de Carreteras de California. Un carril fue cerrado a la circulación sobre la Interestatal 5, durante la hora pico de las primeras horas del día. NB I-5 north of Balboa Ave, left closed due to a traffic collision. — Caltrans San Diego (@SDCaltrans) January 6, 2022 El cuerpo fue reportado en los carriles con dirección norte de la I-5 cerca de La Jolla Parkway y la Ruta Estatal 52 justo antes de las seis de la mañana, quienes llamaron para reportarlo dijeron que al menos un vehículo había impactado el cuerpo. Los oficiales cerraron la circulación vehicular sobre el carril de extrema izquierda, anunciando que el cierre generaría un embotellamiento que duraría aproximadamente entre dos y tres horas cerca del área de Mission Bay. LEE:La línea azul del trolley unirá San Ysidro y La Jolla con un sólo viaje Aún no queda claro si la persona que falleció se vio involucrada en un accidente de tránsito o si había estado intentando cruzar a pie la carretera, ya que no había signos visibles de un accidente vehicular en primera instancia. Un equipo de limpieza fue el encargado de despejar la carretera mientras investigadores trataban de determinar como fue que la persona murió. Las autoridades no dieron mas detalles acerca de la identidad de la víctima, ya que primero se contactará a los familiares. LEE:Arrestan en San Diego a sospechoso que empujó a anciano hacia tren en movimiento Todos los carriles regresaron funcionar y a fluir con normalidad alrededor de las 8:45 a.m., según lo anunciado en Twitter por el Departamento de Transporte de San Diego. Update: NB I-5 north of Balboa Ave, all lanes open. — Caltrans San Diego (@SDCaltrans) January 6, 2022