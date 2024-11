Llegan a Tijuana los primeros dos migrantes devueltos en la reanudación del programa “Quédate en México”

[post_content_prefix]Las primeras dos personas seleccionadas para esperar una respuesta a su solicitud de asilo presentada a los Estados Unidos, fueron enviadas a Tijuana el miércoles, al reanudarse el programa "Quédate en México" en la frontera con California. Se trata de dos ciudadanos colombianos en busca de asilo, de acuerdo con Catalino Zavala Márquez, Secretario General de Gobierno de Baja California. Conocido como Protocolos de Protección al Migrante (MPP por sus siglas en inglés), es un programa que implementó por primera vez el gobierno del expresidente Trump y que había sido cancelada por el presidente Biden. LEE:Programa "Quédate en México" es implementado nuevamente en la frontera con Tijuana Luego de que un juez federal declarara que el programa no había sido terminado de la manera correcta, el gobierno del presidente Biden se vio forzado a reiniciar el programa. Las operaciones se reanudaron primero en El Paso, Texas y ahora llega a San Diego, este reinicio incluye un mayor número de nacionalidades que no estaban originalmente en el programa. Después de que los dos deportados llegaran a suelo mexicano, miembros de la agencia migratoria de las Naciones Unidas les realizaron una prueba de Covid-19 y les dieron información respecto al proceso en el que se encuentran, de acuerdo con Alberto Cabezas Talavero, un vocero de la agencia. Les informaron que cuando así lo requieran, deberán regresar a Estados Unidos a través de la puerta fronteriza con San Diego para sus citas en la corte de inmigración hasta que su caso sea resuelto. Posteriormente fueron llevados a un albergue. Los dos hombres regresaron a Tijuana después de estar en custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos, pero este proceso no pudo ser visto por los reporteros que los esperaban a la salida de la garita PedWest hacia la plaza El Chaparral. Cómo acordaron ambos países cuando Estados Unidos reinició el programa, México deberá proveer un transporte seguro para que los individuos deportados puedan llegar de la garita a los albergues sin sufrir inconvenientes. Cabe recordar que durante la primera etapa de este programa, quienes buscaban asilo y eran devueltos a Tijuana, eran frecuentemente víctimas de ataques y secuestros por parte de los criminales. La actividad de este miércoles llego dos días después de que oficiales federales empezaran a enlistar migrantes en el programa en San Diego, al igual que pasó en El Paso cuando se reanudó el programa "Quédate en México". Hasta el momento más de 200 personas han sido colocadas ya en el programa de Texas. El retraso entre colocar a los migrantes en la lista del programa y su regreso puede tener que ver con que quienes buscan asilo alegan que están en peligro en México. Los agentes de la Patrulla Fronteriza que procesan a los deportados están obligados a preguntarles si sienten que están en peligro en México. Si dicen que sí, se les otorga 24 horas para consultar a un equipo legal para que sean asesorados antes de que sean entrevistados por los oficiales del proceso de asilo acerca de sus miedos de permanecer en México. Si pueden demostrar y acreditar que están en riesgo potencial en México, deben de ser sacados del programa y les es permitido continuar su proceso de asilo en Estados Unidos.