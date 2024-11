Motociclista pierde la vida cerca de la frontera

[post_content_prefix]Una persona no identificada murió esta madrugada cuando se accidentó en a bordo de su motocicleta en una vialidad cercana a la frontera entre México y Estados Unidos, en el área rural del sureste del condado de San Diego. La identidad del motociclista no fue revelada, solo fue descrito como un varón que se dirigía hacia el este en la antigua carretera 80 en Boulevard, cuando perdió el control de su motocicleta Yamaha 2009. La motocicleta salió del camino hacia el este de Live Oak Springs Road y golpeó una barrera de asfalto, un poste y un árbol, según informó Travis Garrow, Oficial de Relaciones Públicas del California Highway Patrol. A pesar de que portaba un casco de protección, el conductor sufrió heridas fatales y murió en la escena del accidente. Dos automóviles quedaron inhabilitados luego de que impactaran con los restos de la motocicleta que se encontraba tirada sobre el asfalto, de acuerdo con lo reportado por el California Highway Patrol. Forenses arribaron al lugar del incidente aproximadamente unos 20 minutos después. No fueron liberados más detalles acerca del accidente. La antigua carretera 80 fue cerrada al tráfico sin especificar cuánto tiempo se mantuvo sin circulación durante esta mañana.