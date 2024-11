Gobernador de California quiere cobertura médica para todos los migrantes

[post_content_prefix]California se convertirá en el primer estado en brindar cobertura médica a todos los migrantes que se encuentren ilegalmente en el país, de acuerdo con el nuevo presupuesto propuesto este lunes por el Gobernador Gavin Newsom. Esto es parte de un esfuerzo por atacar los cinco más grandes desafíos que enfrenta el estado más poblado de la nación. Serán 286.4 mil millones de dólares los que se destinarán este año y se prevé que se agregue a los 31 mil millones de excedente proyectados por Legislative Analyst. El presupuesto de Newsom usa una mayor cantidad estimada de excedente ya que su gobierno usa una definición diferente de lo que cuenta como excedente. Su administración catalogó como amenazas existentes a la pandemia del coronavirus, los incendios forestales, el número de personas en situación de calle, la inequidad económica, la falta de seguro médico para migrantes y la seguridad pública, mientras el estado combate una reciente ola de robos coordinados. LEE:Arrestan sospechosos armados tras una serie de robos en San Diego En los últimos años California ha avanzado en su búsqueda por reducir el porcentaje de su población que no cuenta con seguro médico, pero aún falta por asegurar al grupo más numeroso restante bajo el programa de Medicaid del estado para residentes de bajos ingresos que se encuentran ilegalmente en el país. El estado empezó por cubrir a los migrantes de 26 años y menores en 2019 y para aquellos de 55 años y mayores a partir del año pasado. Ahora el gobernador quiere que los legisladores del estado ayuden a asegurar al resto a partir del primero de enero de 2024. Un análisis legislativo estimó que el costo de asegurar a los migrantes que faltan sería de 2,400 millones de dólares al año, mientras que la expansión mas reciente le costará a los habitantes otros 1,300 millones anuales. LEE:Arrestan 27 personas bajo sospecha de robo a tiendas a lo largo de San Diego Newsom también se comprometió a gastar 300 millones de dólares en mejorar los esfuerzos de las fuerzas de la ley para combatir el robo a tiendas minoristas y otros 2,700 millones en personal hospitalario y pruebas para el coronavirus. Además ha propuesto gastar 648 millones de dólares para apoyar a los bomberos forestales incluyendo la compra de helicópteros y bulldozers, además de incrementar su presupuesto con 1,200 millones adicionales a los 1,500 millones de su presupuesto anual. Otros 750 millones de dólares fueron asignados a los esfuerzos contra la sequía, adicionales también a los 5,200 millones asignados en el paquete del agua de este año. En un esfuerzo para conservar el medio ambiente, el gobernador se comprometió a continuar con la reducción en el uso de combustibles fósiles por parte de California. LEE:Emergencia por sequía en todo el estado de California Propuso gastar 2,000 millones en servicios de salud mental, alojamiento y el desmonte de los campamentos de personas en situación de calle, un problema que no se trata desde hace años en el estado. Eso es además de los 12,000 millones de dólares aprobados en el paquete del año pasado, esta combinación crearía un estimado de 55,000 nuevos tratamientos y unidades habitacionales. Para el constante y creciente problema de los altos costos de vivir en California, Newsom propone que se doble la apuesta del estado por brindar gratuitamente el pre-kinder para todos los niños, añadiendo miles de puestos de cuidado infantil, incrementando a su vez los programas para después de la escuela y los de verano. El gobernador no se olvidó de todos los pequeños empresarios que sufrieron los estragos de la pandemia y les prometió anular algunos cobros, además de ofrecer cientos de millones en exenciones de impuestos y otros rubros. LEE:Nuevo impuesto a la gasolina entra en vigor en California El año pasado Newsom y su gobierno dejaron de gastar, incrementaron los impuestos y sacaron dinero de los ahorros del estado para cubrir lo que creían iba a convertirse en un déficit de 54,000 millones de dólares a causa de la pandemia. Sin embargo el déficit nunca llegó y las ganancias del estado fueron extraordinarias. En septiembre las recaudaciones de los tres grandes impuestos del estado, ganancias personales, ventas y corporativas, fueron 40% más altas que un año antes y casi 60% más altas que en 2019 antes de la pandemia, de acuerdo con Legislative Analyst. Newsom también ha prometido gastar en infraestructura, proyectos como puentes y carreteras, obras donde gastar el excedente parece una gran idea, ya que está disponible tan solo durante un año y este tipo de proyectos no tienen costos anuales recurrentes.