Persecución de la Patrulla Fronteriza termina con una camioneta volcada en la I-805

[post_content_prefix]Una persecución vehicular que involucró a la Patrulla Fronteriza terminó con un accidente automovilístico esta mañana en la Interestatal 805 en el vecindario de City Heights en San Diego. Alrededor de las 4:30 a.m., agentes de la Patrulla Fronteriza seguían de cerca a un vehículo que se dio a la fuga en South Bay con dirección norte sobre la Interestatal 805, cuando el sospechoso tomó la salida de University Avenue e impactó por detrás a una camioneta tipo SUV. La colisión provocó que la camioneta se volcara y que terminara apenas a unos metros de donde un transeúnte se encontraba durmiendo. La pareja de pasajeros abordo de la camioneta salieron ilesos del choque. El conductor del automóvil perseguido se dio a la fuga y no ha podido ser localizado por los oficiales de la ley. La Patrulla Fronteriza no dio detalles acerca de las causas que originaron la persecución. No se reportaron otros lesionados o vehículos dañados como parte de este incidente.