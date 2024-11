Apuñalan y matan a joven latina en parque de San Diego

[post_content_prefix]Una joven fue asesinada luego de ser apuñalada la madrugada de este sábado en un parque de la ciudad de San Diego, en un hecho que mantuvo a las autoridades en la búsqueda del sospechoso un par de días. Fue al filo de las 2:30 a.m. que el Centro de Comunicaciones de la Policía de San Diego recibió dos llamadas de auxilio reportando que una mujer había sido apuñalada en el parque que se ubica en el 11500 de Meadow Grass Lane en el vecindario de Sabre Springs, una comunidad ubicada al noreste de la ciudad, en los límites con Poway. Oficiales de la División Noreste arribaron al lugar y encontraron a la joven herida e inconsciente con una herida de arma blanca en el torso. Los oficiales le practicaron RCP y primeros auxilios antes de ser transportada a un hospital local por parte del personal del Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego, donde desafortunadamente sería declarada muerta a las 3:45 a.m. OnSceneTV Detectives de la División de Homicidios de la Policía de San Diego fueron solicitados en la escena del crimen para que dieran inicio con la investigación. Rápidamente los detectives descubrieron que la mujer había llegado al parque con un grupo de amigos, para luego más tarde convivir con otro grupo que se encontraba en el lugar. Luego de un breve tiempo con los desconocidos, la víctima se alejó y regresó con su grupo de amigos para decirles que había sido apuñalada. La joven fue identificada como Fatima Marin Cedillo, de 22 años y residente de Poway. Como parte de la investigación en curso, los detectives han identificado a Uriel Cedillo, de 22 años y primo de la víctima, como el principal sospechoso del incidente. El día de ayer, al filo de las 10:00 a.m., Cedillo fue ubicado en el 12500 de Oak Knoll Road y puesto bajo arresto por el homicidio de Fatima Cedillo. Las autoridades ruegan a la población que haya sido testigo del incidente a que se comunique con la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de San Diego al (619) 531-2293 o a través de Crime Stoppers al (888) 580-8477.