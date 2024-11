Conoce los nuevos límites en los distritos del Condado de San Diego

[post_content_prefix]Tres de cada diez, de los más de un millón de residentes del condado de San Diego despertaron el sábado pasado como miembros de un nuevo distrito. Las fronteras entre los distritos del condado fueron modificadas por una comisión independiente que trabajó con ayuda de la población por mas de un año en el rediseño. La comunidad puede ver el nuevo mapa aquí y utilizar un buscador para saber exactamente en qué distrito se encuentran ubicados. Las diferencias entre las fronteras determinadas en 2011 para sus distritos y las nuevas fronteras puede ser observada en el siguiente mapa, donde las anteriores están marcadas con azul y los nuevos distritos aparecen sombreados por colores. County News Center El reacomodo de las fronteras distritales se realiza cada 10 años y utiliza la información recabada en el censo de población para asegurar que los distritos cuentan con números de población similares, reflejando la demografía y población actualizada en el condado. Este nuevo acomodo de los distritos fue el primero realizado por una comisión independiente en lugar de por la Junta de Supervisores del Condado. La comisión estuvo integrada por 14 miembros que trabajaron durante mas de un año, sostuvieron 49 reuniones regulares y extraordinarias, incluidas 10 audiencias públicas, a lo largo del condado para crear y aprobar los nuevos mapas de los cinco distritos del condado. Los nuevos mapas del distrito fueron entregados por la comisión al condado el pasado 15 de diciembre para ser revisados en un referendum de 30 días, con lo que se establecieron las nuevas fronteras jurisdiccionales y de votación para los próximos 10 años. El 12 de enero la comisión, con el visto bueno del padrón electoral del condado, aprobó inicialmente pequeños cambios técnicos realizados al mapa que reubicó a 23 bloques censales en un distrito distinto, con lo que se facilita la implementación de un plan para las elecciones futuras. La comisión informó que todos los distritos se mantienen cumpliendo todos los requerimientos legales a pesar de los cambios, entre los que se incluye que haya una cantidad de población equitativa para los distritos, en cumplimiento con la Ley de Derechos Electorales que prohibe que exista una discriminación racial en las votaciones y que se respete la integridad geográfica de la ciudad, vecindarios y comunidades de interés. Este nuevo mapa divide solo una de las 18 ciudades del condado, San Diego, la cual cuenta con más de 1,380,000 habitantes, por lo que es muy grande para ser un solo distrito. Ahora tiene 636,285 personas en el Distrito 2 y otras 689,991 en el Distrito 5. County News Center El nuevo mapa solo cuenta con un distrito con mayoría de latinos, se trata del Distrito 1, actualmente representado por la Supervisora Nora Vargas y donde 61.4% de sus integrantes se identifican como hispanos o latinos. Este distrito incluye a ciudades como Chula Vista, Imperial Beach y National City, partes de San Diego y algunas áreas no incorporadas cómo las comunidades de Bonita y La Presa, Spring Valley, Sweetwater y Otay. El Distrito 2 es representado actualmente por el Supervisor Joel Anderson, e incluye a las ciudades de Poway, Santee y El Cajon, partes de San Diego y algunas áreas no incorporadas cómo las comunidades de Alpine, Boulevard, Campo, Jacumba, Jamul, Julian, Lakeside, Pine Valley y Ramona. El Distrito 3 es representado actualmente por la Supervisora Terra Lawson-Remer, e incluye a las ciudades de Coronado, Del Mar, Solana Beach, Encinitas y Carlsbad, partes de San Diego y algunas áreas no incorporadas cómo las comunidades de Elfin Forest, Fairbanks Ranch, Harmony Grove y Rancho Santa Fe. El Distrito 4 es representado actualmente por la Supervisor Nathan Fletcher, actual Presidente de la Junta de Supervisores, e incluye a las ciudades de Lemon Grove y La Mesa, partes de San Diego y algunas áreas no incorporadas cómo las comunidades de Casa De Oro-Mount Helix, Rancho San Diego y Spring Valley. El Distrito 5 es representado actualmente por el Supervisor Jim Desmond, e incluye a las ciudades de Escondido, San Marcos, Oceanside y Vista, partes de San Diego y algunas áreas no incorporadas cómo las comunidades de Bonsall, Borrego Springs, Fallbrook, Rainbow y Valley Center. En su siguiente reunión, programada para el 26 de enero, la comisión terminará de incorporar las resoluciones y ajustes técnicos aprobados el 12 de enero. Para ver el reporte final de la comisión independiente y los mapas actualizados, usted puede acceder al sitio web www.drawyourcommunity.com.