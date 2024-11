Crece el mercado ilegal de marihuana en California

[post_content_prefix]Hace cinco años los votantes de California aprobaron expandir el mercado legal de la marihuana, desde entonces miles de invernaderos han aparecido a lo largo y ancho del estado, pero bajo sus carpas esconden un secreto. Quien opera uno de estos invernaderos cuenta con una licencia estatal que le permite producir y vender sus plantas de marihuana, pero obtener una ganancia se ha vuelto prácticamente imposible para el productor ya que la industria legal ha visto como los precios han caído hasta 70% en el último año, además de los impuestos, que pueden alcanzar el 50% en algunos casos, por lo que los clientes encuentran mejores precios en el mercado ilícito. Por lo que hoy en día, en muchas ocasiones, las compañías tienen dos facetas: una legal y la otra ilegal. "Básicamente financiamos nuestro mercado legal con nuestro mercado ilegal", afirmó un productor a la Associated Press, en una entrevista anónima que le realizaron por temor a represalias. Los expertos de la industria afirman que esta práctica es muy común, una realidad financiera que fue propiciada por las dificultades para generar una ganancia en la industria mas regulada de Estados Unidos. LEE:Colorado concede perdón a casi 1,400 por posesión de marihuana Los productores realizan estas ventas ilegales de manera informal, aunque por ley el estado requiere que todas las compañías reporten mediante un sistema de rastreo computarizado todo lo que siembran, cosechan y envían, pero este sistema está lejos de ser perfecto. Cuando se aprobó en 2016 la Propuesta 64, se pensó que era un parteaguas para la industria multimillonaria que opera alrededor de la marihuana. Para 2018, cuando se inició la venta a público en mostradores, California se había convertido en el mercado legal de marihuana mas grande a nivel mundial. En ese momento se creyó que una despenalización federal estaría a la vuelta de la esquina, cosa que no sucedió, sin embargo hoy en día la mayoría de los estadounidenses viven en estados con al menos algún tipo de acceso a la marihuana legal, ya que 18 permiten su uso recreacional para mayores de 21 años, similar a lo que sucede con el alcohol, mientras que dos tercios de la unión americana cuenta con programas de marihuana medicinal en sus estados. LEE:Luisito Comunica apareció en la portada de Playboy África fumando marihuana Es innegable que en California, el mercado ilegal sigue por ser más grande que el mercado legal, aunque el estado aseguró en 2016 que la legislación incapacitaría al mercado negro, con el Gobernador Gavin Newsom llamándola una ley que cambiaría el juego para siempre. Pero el mercado ilegal llevaba muchas décadas floreciendo, enclavado principalmente en la zona conocida como el "Triángulo Esmeralda", al norte del estado. Desde el fin de la era de la prohibición en 1933 no se veía un intento por reestructurar una industria 100% ilegal y convertirla en una totalmente legítima. En Humboldt County, la meca de producción de cannabis en el estado, los productores ilegales se han visto obligados a cultivar en interiores para no ser detectados. Los investigadores realizan inspecciones y arrestos semana a semana, pero con tantos invernaderos clandestinos, el Alguacil William Honsal cree que tal vez nunca se pueda eliminar al 100% el cultivo ilegal. El mercado ilegal de California está tasado en alrededor de 8 mil millones de dólares, de acuerdo con Tom Adams, director de la firma de investigación, Global Go Analytics. Esto equivaldría al doble de las ventas legales, aunque hay quienes estiman que podría ser más. En septiembre, una compañía productora de cannabis demandó a los reguladores gubernamentales en una corte estatal de Orange County, alegando que algunos distribuidores estaban utilizando a prestanombres para obtener licencias para vender cannabis, con el objetivo de venderla posteriormente en el mercado ilegal, como una manera de evadir impuestos. LEE:Detienen a 8 tras operativo en dispensario ilegal de marihuana en Spring Valley De hecho a nivel nacional ningún estado ha logrado eliminar a los operadores ilegales, de acuerdo con Earl Blumenauer, un demócrata de Oregon y que es miembro del comité de cannabis del congreso. Los mercados ilegales de California, Oregon y demás estados son producto de la disfunción y falta de recursos por parte del gobierno, además del hecho de que el mercado nacional no está regulado, según Blumenauer. Muchos integrantes de la industria del cannabis realizan transacciones con el mercado negro para poder sobrevivir financieramente, pero otros simplemente no se han molestado por integrarse al aparato legal y prefieren continuar operando únicamente en el mercado ilícito. Mientras los controles legales impuestos por California son bastante estrictos con respecto a como y donde se vende marihuana, la industria ilegal provee la entrada a un mercado nacional, mucho más amplio y rentable.