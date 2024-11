Este febrero podrás visitar los museos de San Diego a mitad de precio

[post_content_prefix]Este febrero las familias de San Diego podrán disfrutar de más de 45 museos y otras atracciones culturales con un descuento de la mitad del precio en su boleto de admisión, como parte de la celebración del Mes del Museos. Luego de un evento principalmente virtual en 2021 debido a la pandemia del Covid-19, el programa está de vuelta en todo el condado. "El Mes de los Museos es el momento perfecto para que salga y descubra algo nuevo y diferente de la ciudad de San Diego, ya sea explorando una nueva exhibición en un museo o visitando alguna de nuestras joyas culturales por primera vez, hay muchas razones por las cuales la población espera con ansías esta celebración cada año", afirmó Bob Lehman, Director Ejecutivo del Consejo de Museos de San Diego. Añaden que hay algo para cada edad e interés, incluyendo artes visuales y diseño, niños y familias, ciencia y naturaleza, historia, vida silvestre, milicia, transporte, música y herencia cultural histórica. El pase para disfrutar del Mes de los Museos se encuentra a gratis en todas las tiendas Macy’s del condado de San Diego, además de las más de 75 bibliotecas públicas del condado. San Diego Museum Council Quienes cuenten con un pase puede incluir a tres acompañantes en la compra de boletos a mitad de precio, algunas exhibiciones o eventos especiales en los museos participantes pueden tener un costo extra. Entre los museos participantes podemos encontrar: Adobe Chapel Barona Cultural Center & Museum Birch Aquarium at Scripps California Center for the Arts, Escondido Museum California Surf Museum Coronado Museum of History & Art Fleet Science Center (Galleries only) Gaslamp Museum at the Davis-Horton House La Jolla Historical Society Lemon Grove Parsonage Museum Living Coast Discovery Center Museum of Photographic Arts San Diego African American Museum of Fine Arts San Diego Air & Space Museum The New Children’s Museum Santa Ysabel General Store (SOHO) Tijuana Estuary Visitor Center USS Midway Museum Women’s Museum of California Para ver una lista completa de los museos, puedes ingresar en el siguiente link: https://sandiegomuseumcouncil.org/specials/museum-month/