Manny the Movie Guy

The “Nonnas” Speak – See Brenda Vaccaro, Susan Sarandon, Lorraine Bracco Talk “Nonnas”

By: Manny Dela Rosa

May 16, 2025

NonnasNonnas moviemovie reviewNetflixinterviewVince VaughnSusan SarandonLorraine BraccoTalia ShireBrenda VaccaroJoe ManganiellofoodItalian foodItalianStaten IslandNew YorkSpaghettiCarbonaraJersey CityHobokenElizabetStephen ChboskyLiz MaccieThe Perks of Being a WallflowerManny the Movie Guyfilm criticentertainment reporterhostTV personalityNBC Palm SpringsThe Filipino ChannelANC NewsPhilippinesTFCABS CBNCoachella
Link Copied To Clipboard!
More Headlines>>>
Loading...